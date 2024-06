Marotta, che reazione alla nomina! Curiosità rispetto a Zhang – CdS

Da poco meno di ventiquattro ore l’Inter ha un nuovo presidente: Marotta. Una nomina che, stando a quello che racconta il Corriere dello Sport, ha avuto un’accoglienza di tutto rispetto.

PASSAGGIO DI CONSEGNE – Dopo due settimane dall’ufficialità del passaggio di proprietà, il primo atto operativo di Oaktree nell’Inter è realtà. La “ricostruzione” del Consiglio d’Amministrazione era un passaggio obbligato, visto che bisognava togliere tutte le persone in quota Suning e soprattutto Steven Zhang. Il ruolo di presidente sembrava potesse finire a un “tecnico”, o a una persona di fiducia del fondo, invece poi è spuntato Giuseppe Marotta. Che ha superato tutti in volata e si è preso la poltrona più alta dell’organigramma dell’Inter.

Marotta presidente dell’Inter: l’accoglienza

LA REAZIONE – Ieri, a Palazzo Parigi, in occasione dell’assemblea dei soci ha ricevuto un’ovazione al momento in cui ha fatto il suo ingresso con il ruolo di presidente in tasca. Un momento non casuale, nonché significativo. E anche di differenza rispetto al passato: il Corriere dello Sport ricorda come, sia per Erick Thohir sia per Steven Zhang, questo non era mai accaduto. L’ultimo presidente dell’Inter omaggiato prima di Marotta nelle assemblee – di frequente – era stato Massimo Moratti.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno