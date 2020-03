Marotta propone, Dal Pino accetta: nuova assemblea, ma Lega spaccata

Marotta propone e Dal Pino accoglie. Secondo l’edizione odierna del “Corriere della Sera”, il presidente della Lega Serie A ha approvato una richiesta partita dall’amministratore delegato nerazzurro per fronteggiare al meglio l’emergenza Coronavirus e la disputa delle sfide a porte chiuse

EMERGENZA – Beppe Marotta e Paolo Dal Pino uniti nell’emergenza: “Le porte chiuse sono l’unica via per cercare di salvare la stagione, ma si portano dietro una serie di problemi. Gli allenatori sono preoccupati per il possibile calo di tensione dei giocatori, generato dal silenzio irreale come se la partita fosse un allenamento. La Lega, dopo aver letto il decreto governativo, ha consigliato ai club di dimezzare le presenze dei media nelle tribune stampa. Ma in alcuni impianti, tipo Milano, è facile che la presenza sia ancora più ridotta per evitare gli assembramenti. Il presidente Dal Pino, per fronteggiare l’emergenza, ha raccolto la proposta del nemico Marotta e ha convocato un’assemblea nella sede di via Rosellini per giovedì prossimo. Serve affrontare il problema tutti insieme, ma l’unità in Lega non esiste”.

Fonte: Corriere della Sera – Alessandro Bocci