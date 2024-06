Marotta e le prime ore da presidente: subito un saluto particolare – CdS

Da ieri Marotta è il nuovo presidente dell’Inter. Una nomina che ha fatto scalpore, ma che dà anche grande continuità col percorso fatto in questi anni. Il Corriere dello Sport ripercorre le sue prime ore dopo la nomina, con una particolarità sul primo incontro.

LA SCELTA – Ieri mattina, dopo due settimane di discussioni, Oaktree ha rotto gli indugi: è Giuseppe Marotta il nuovo presidente dell’Inter. Una scelta non scontata, che però vuol dire anche grande continuità con la proprietà Suning e grande volontà del fondo di non interrompere il percorso fatto in questi anni. Tutto il contrario, ossia, rispetto ai discorsi di certi critici e di certe persone che non fanno altro che voler screditare l’Inter. Il lavoro di Marotta inizia già da subito, con il rinnovo di Simone Inzaghi come primo passo. Ieri, però, il nuovo presidente (che – nel Consiglio d’Amministrazione rinnovato- mantiene anche il suo ruolo precedente di CEO Sport) ha avuto un incontro particolare.

La prima giornata di Marotta da presidente dell’Inter

IL DEBUTTO – Ieri mattina per Marotta c’è stato l’insediamento a Palazzo Parigi. Poi, racconta il Corriere dello Sport, il nuovo presidente è tornato in sede in viale della Liberazione, ricevendo i complimenti dei dipendenti presenti. Quindi, a seguire, un incontro con la Primavera per la chiusura della stagione. Lì ha voluto salutare particolarmente Cristian Chivu, che ha finito il suo percorso nel settore giovanile dell’Inter visto che non sarà più l’allenatore. Per Marotta, una delle prossime decisioni sarà scegliere se continuare a utilizzare il suo ufficio oppure prendere quello che prima era di Steven Zhang, rimasto inutilizzato nell’ultimo anno. Un cambio comunque non certo radicale, perché Marotta continuerà a operare sulla linea già intrapresa da tempo dall’Inter. Ma con in più il titolo di presidente a tutti gli effetti.

