Marotta, altro premio al numero uno dell’Inter: «Lo sport è una palestra. Divertitevi!»

Piovono premi per Giuseppe Marotta. Dopo quello ricevuto dall’AIAC, il Presidente dell’Inter ottiene un altro riconoscimento: si tratta del premio ‘Costruiamo il Futuro’ organizzato dall’omonima fondazione.

RINGRAZIAMENTI – All’evento organizzato dalla Fondazione “Costruiamo il Futuro” Giuseppe Marotta sale sul palco per ritirare il suo premio. Emozionato per il riconoscimento ricevuto, il Presidente dell’Inter dichiara: «Sono molto felice di essere nuovamente qui, vorrei ringraziare la fondazione “Costruiamo il Futuro”. Il mondo dello sport è cambiato rispetto a prima. Il ringraziamento è soprattutto per quello che fate durante l’anno. Lo sport è una palestra di vita, si vince e si perde ma solo in pochi casi si raggiunge il livello di professionismo».

Marotta

APPROCCIO ALLO SPORT – Giuseppe Marotta, durante l’evento tenutosi alla palestra Aquamore di Merate, in provincia di Lecco, prosegue:: «Voi dovete avvicinarvi allo sport e allo spirito del gioco, sapendo che alla base di qualsiasi disciplina sportiva ci sono dei valori importanti. Io ho iniziato a fare il dirigente da giovanissimo, a 19 anni. Sono passati quasi 50 anni. Mi sono reso conto a diciassette anni che non ero a livello qualitativo un calciatore che poteva emergere. Quindi ho preso un’altra strada. Voi dovete avere questo approccio con lo sport. È una palestra di vita e voi dovete viverlo con divertimento, senza guardare quelli che in televisione sono calciatori milionari. Divertitevi, giocate e diventate degli uomini nel futuro».