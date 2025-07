Marotta pompiere a metà e spunta retroscena su Lautaro Martinez – CdS

Beppe Marotta e Lautaro Martinez protagonisti nel post partita di Inter-Fluminense, con Calhanoglu che ieri ha replicato alle loro parole. Il presidente dell’Inter ci ha voluto mettere una pezza alle parole del capitano, la cui uscita non era stata concordata.

POMPIERE – Servirà più della diplomazia per risolvere questo intricato problema in casa Inter. Lunedì sera dopo Inter-Fluminense è scoppiato il caso Calhanoglu. Lautaro Martinez si sfoga tirando per le orecchie la squadra e i compagni “malcontenti”, mentre subito dopo Beppe Marotta fa un nome e un cognome, quello appunto del numeri 20 turco. Due dichiarazioni forti, che hanno di fatto scatenato un terremoto in casa nerazzurra. Con lo stesso Calhanoglu a replicare l’indomani alle parole di capitano e presidente. A proposito di Marotta, riferisce il Corriere dello Sport, l’obiettivo era quello di fare da pompiere per mettere un po’ di acqua sul fuoco creato da Lautaro Martinez. Ci è riuscito solo a metà.

L’intervento di Lautaro Martinez non era stato concordato. Marotta aveva uno scopo

RETROSCENA – Spunta infatti un retroscena: l’intervento di Lautaro Martinez non era concordato ed è stato lui a chiedere di parlare ed essendo capitano è stato accontentato. Ecco perché nessuno si aspettava quell’atto di accusa così forte e dirompente. Un atto rivolto non solo a Calhanoglu ma a diversi compagni. La rabbia ha inciso tant’è che molti dentro il club non hanno visto di buon occhio questo sfogo. Il nome di Calhanoglu, tirato fuori da Marotta, aveva lo scopo di frenare l’idea che l’argentino ce l’avesse anche con altri compagni (Thuram e quel like ?).

