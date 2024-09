Marotta, in 150 per te! L’evento a casa di un grande ex n°1 dell’Inter – CdS

Il nuovo presidente dell’Inter, Beppe Marotta, è stato festeggiato pochi giorni fa dopo la nomina a ventitreesimo presidente della storia della Beneamata.

L’EVENTO – Sono passati esattamente tre mesi dalla nomina a nuovo presidente dell’Inter di Beppe Marotta. Venerdì scorso, il grande evento per festeggiarlo a casa dell’ex numero uno nerazzurro Ernesto Pellegrini. L’ex patron e presidente interista, artefice dell’Inter dei Record del 1989, ha voluto rendere omaggio al ventitreesimo presidente della storia della Beneamata. Tantissimi gli ospiti presenti, ben 150. Tra gli invitati, ovviamente, ex giocatori e volti storici dell’Inter: da Beppe Bergomi a Riccardo Ferri, passando per Jurgen Klinsmann, Aldo Serena e Nicola Berti. Tutti a casa Pellegrini a festeggiare il nuovo presidente dell’Inter Marotta.

Omaggi al presidente dell’Inter Marotta: diversi volti noti

OSPITI – Marotta è presidente dell’Inter dallo scorso 4 giugno, ossia il giorno della nomina del nuovo CdA nerazzurro promosso dalla proprietà americana Oaktree. All’evento di venerdì sera, presenti diversi personaggi, non solo sportivi: politici, imprenditori e giornalisti di fede nerazzurra (e non). Tra i non anche il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni. Tra i volti presenti a villa Pellegrini anche la produttrice discografica Caterina Caselli, il presidente del Senato Ignazio La Russa, la stilista Chiara Boni, il banchiere Alessandro Profumo e la moglie Sabina Ratti e naturalmente tutto il management della società.