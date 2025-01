Marotta ospite del principe Al-Saud: non solo il calcio in Arabia Saudita

Il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta è stato ospite oggi del principe Khalid bin Mohammed Al-Saud, proprietario di un club dell’Arabia Saudita. Non solo il calcio tra i discorsi.

INCONTRO – Il proprietario del Diriyah Club Sports Company, il principe Khalid bin Mohammed Al-Saud, ha ospitato il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta prima dell’inizio della Supercoppa Italiana. A Riyadh si svolgerà nuovamente la competizione, che i nerazzurri hanno vinto nelle ultime tre occasioni. La squadra di Simone Inzaghi giocherà questa sera con l’Atalanta, il patron del club ha però avuto modo di migliorare e instaurare nuovi rapporti diplomatici con uomini di rilievo del mondo arabo.

Marotta, l’Inter e gli accordi commerciali in Arabia Saudita

LA CRONACA – Il profilo X ufficiale Diriyah Company ha raccontato l’incontro in questo modo: «Il principe Khalid bin Mohammed Al-Saud, Presidente di Diriyah Club Sports Company, accompagna Giuseppe Marotta, CEO dell’Inter, in un tour del masterplan di sviluppo di Diriyah. Durante il loro incontro bilaterale, hanno discusso di percorsi di cooperazione e partnership per migliorare un futuro sportivo unico per il Diriyah Club».

سمو رئيس مجلس إدارة شركة نادي #الدرعية الرياضية الأمير خالد بن محمد يصطحب الرئيس التنفيذي لنادي إنتر ميلان الإيطالي جوزيبي ماروتا في جولة لمخطط الدرعية التطويري، ويتباحثان في لقاء ثنائي جسور التعاون والشراكات لتعزز من مستقبل رياضي فريد من نوعه لنادي الدرعية. pic.twitter.com/K1bFpLziQa — Diriyah Company l شركة الدرعية (@DiriyahCo) January 2, 2025

Per Giuseppe Marotta e l’Inter perciò sul piatto non c’è solo la Supercoppa Italiana. Il viaggio in Arabia Saudita sarà utile anche per nuovi eventuali accordi commerciali.