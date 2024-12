Marotta, omaggio dalla Sardegna prima di Cagliari-Inter. Non il solo!

La Sardegna omaggia Giuseppe Marotta prima di Cagliari-Inter. Il Presidente nerazzurro sabato scorso ha ricevuto un particolare riconoscimento, insieme a un altro protagonista della sfida.

OMAGGIO – La trasferta in Sardegna si è conclusa nel miglior modo possibile per la squadra di Simone Inzaghi. Sabato sera i nerazzurri sono usciti dall’Unipol Domus col bottino pieno: tre punti, tre gol e un altro clean sheet. A Cagliari, per godersi l’ultimo match del 2024 dell’Inter, c’era anche Giuseppe Marotta. Il presidente, solito ad accompagnare e a dimostrare supporto e vicinanza alla squadra, ha ricevuto un trattamento speciale dalla regione che ha ospitato la gara. Prima del fischio d’inizio di Cagliari-Inter, infatti, Marotta ha ricevuto un omaggio particolare dal mondo sardo.

Marotta, un momento speciale prima di Cagliari-Inter

TRADIZIONE – A raccontare della sorpresa riservata a Marotta è il profilo social del Cagliari, che scrive: «In accordo con l’Assessorato al Turismo e al Commercio della Regione Sardegna, Leonardo Pavoletti e il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta hanno ricevuto degli omaggi dedicati alla tradizione sarda da parte del “Coro Bobore Nuvoli” di Nuoro nel pre gara di Cagliari-Inter». Questo, dunque, quanto accaduto prima della gara valida per la diciottesima giornata di Serie A. L’ennesimo riconoscimento nei riguardi del presidente Marotta, rispettabile e stimata figura nel mondo del calcio italiano.