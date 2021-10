Marotta: «Obiettivo seconda stella! Zhang? Ecco quando tornerà in Italia»

Marotta è ospite del Festival dello Sport a Trento. L’Amministratore Delegato dell’Inter ha parlato di diversi argomenti sul mondo nerazzurro (vedi articolo).

Marotta ha parlato dell’obiettivo scudetto: «La nostra visione è regalare ai tifosi nella seconda stella, sicuramente credo nello scudetto».

Sul prestito di Recoba dall’Inter quando era al Venezia: «Abbiamo vinto il campionato, poi ci siamo salvati grazie a Recoba. Dovevamo prendere un giocatore, il presidente era Zamparini. Vado all’Inter, c’era Mazzola e sono riuscito a fare questa operazione. L’avevo visto mezza volta».

Marotta ha raccontato un aneddoto su Ernesto Pellegrini: «Nel 1982 mi ero incontrato con lui, cercava un profilo come il mio. Con Pellegrini grande amicizia, ma se fossi andato allora mi sarei bruciato. Se fossi andato all’Inter a 25 anni mi sarei perso, ho fatto un percorso graduale dalla provincia».

Marotta ha parlato dei rimpianti nella sua carriera: «Sono tanti, l’ultimo è stato Haaland. Potevamo prenderlo per 2 milioni. Bisogna avere la forza di prenderlo anche oltre la disponibilità economica. Ora è uno dei più forti. Ora è impossibile che arrivi in Italia. Mentre nel 2000, sui primi 10 club per fatturato europeo ce n’erano 5 italiane, ora c’è solo la Juventus. Siamo campionato di transizione, vedi Lukaku. Assaporiamo i campioni per un periodo limitato e poi vanno alla ricerca di ingaggi maggiori all’estero. Siamo costretti ad agire d’ingegno. Merito anche di Ausilio in questo mercato. La Nazionale esprime il prodotto italiano e ci ha portato ad una grande soddisfazione. Serve la capacità di far maturare i giovani in prima squadra. Non c’è la cultura della sconfitta. Arrivano i fischi e questi giocatori vengono bruciati. Quando è andato via Conte, c’è stata rappresentanza della curva sotto la sede e con il dialogo hanno capito il momento della società».

Marotta ha commentato l’acquisto di Cristiano Ronaldo quando era alla Juventus: «Contrario a Cristiano Ronaldo? Tutti vorrebbero averlo, ho avuto la possibilità di conoscerlo. Dai campioni impari sempre, impersonifica la grande professionalità. Però bisogna collocarlo nel contesto. Non è quello che ha incrinato il rapporto con la proprietà».

Se Lukaku fosse partito prima Hakimi sarebbe rimasto? Questa la risposta di Marotta: «Quando sono allettati da ingaggi importanti, spesso e volentieri vogliono andare via. PSG è una corazzata dal punto di vista economico, difficile trattenerli quando vogliono andare via».

Marotta ha parlato della possibilità di Dybala all’Inter: «Ancora oggi non ha firmato. Sicuramente firmerà, può rappresentare presente e futuro della Juventus. Possibilità con scambio tra lui e Icardi».

Marotta ha speso parole importanti per Lautaro Martinez: «Lautaro Martinez rappresenta il futuro, grandi qualità calcistiche ed umane, il suo futuro non può che essere splendido. Faremo di tutto perché il suo futuro sia all’Inter. presto annunceremo rinnovo. Da una parte abbiamo Dzeko, dall’altra un campione come Lautaro Martinez. Guardiamo con grande ottimismo al futuro. Dico con certezza e orgoglio che Inter continuerà a veleggiare in alto in sicurezza finanziaria. Non faraonico come prima, dev’essere razionale. Questo bilancio è figlio della contrazione economica. La famiglia Zhang vuole andare avanti ma non può ripianare ogni anno le perdite. Vogliamo lottare per traguardi sempre più ambizioni, puntando anche sul settore giovanile».

Marotta ha parlato anche di Antonio Conte: «Conte il più vincente, con un percorso di crescita anche personale. Dal punto di vista statistico abbiamo vinto sia a Torino che a Milano. Più un allenatore vincente, più è scomodo. Non posso negare che è tra virgolette molto “cazzuto”, ma ha dimostrato di essere vincente, esigentissimo, con cultura della vittoria come pochi. Inzaghi sta ricalcando quel profilo, diamogli tempo ma non potevamo fare scelta migliore».

Marotta ha spiegato il suo futuro: «Nell’Inter mi trovo molto bene, io e il team di dirigenti abbiamo parlato con Zhang. Quando tornerà in Italia, penso a dicembre per Natale, parleremo del futuro, Presupposti favorevoli. Devo capire la sfida del domani. Dopo l’esperienza con l’Inter, mi sento molto appagato nel mio cammino, è partito da ragazzo. Mi sento in debito con questo mondo, mi ha arricchito come uomo. Ci voglio rimanere, non con lo stress come oggi, penserò alla mia salute e rallenterò un po’ i miei impegni».