Marotta nuovo presidente. Tra saluti e rinnovi da programmare – TS

L’Inter ha eletto il suo presidente, il suo comandante. I nerazzurri, sotto l’ala di Oaktree, si sono affidati alla saggezza e al sapere di Beppe Marotta. Questo quanto scrive Tuttosport nell’edizione odierna.

ELEZIONE – Giuseppe Marotta, nella giornata di ieri, è stato eletto come presidente dell’Inter. È diventato il ventiduesimo presidente della storia dei nerazzurri. La notizia – scrive Tuttosport – si respirava già da lunedì quando Oaktree aveva indicato lui come garante. Marotta era l’unica candidatura forte rimasta in una rosa che ormai aveva perso tutti gli altri petali. Per l’ex amministratore delegato dei nerazzurri, con la “promozione” di ieri si è chiuso un cerchio che si era aperto nella stagione 1985/86 quando, appena 28enne, era stato già presidente al Varese.

Non solo brindisi per il CdA, Marotta saluta un amico

SALUTO – Subito dopo l’elezione che si è tenuta a Palazzo Parigi in centro a Milano, il nuovo presidente dell’Inter è passato in sede per salutare un eroe del triplete che ha deciso di comune accordo con la società di guardare progetti altrove. Marotta ha così accolto nel quartier generale sia Cristian Chivu che la Primavera per brindare insieme alla stagione appena conclusa. Al suo posto verrà promosso Zanchetta dall’Under 18. Nel frattempo, ribadisce Tuttosport, nella giornata di domani sarà messo nero su bianco il rinnovo di contratto di Simone Inzaghi.

