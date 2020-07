Marotta, nuovo innesto dalla “sua” Juventus? Inter vicina all’ex Prof. Sassi

Marotta lavora per migliorare l’Inter, anche fuori dal rettangolo di gioco. L’ultima “trattativa” riguarda il “Prof” Sassi, con cui – insieme a Conte – ha già lavorato con successo alla Juventus. A riportarlo è il “Giornale di Olgiate”, come ripreso dal sito “Prima Como”

STORICO “PROF” BIANCONERO – “L’Inter sulle tracce di Roberto Sassi. L’ex responsabile Training Check e Sport Science della Juventus, che il 30 giugno, dopo nove anni, ha concluso la vincente esperienza a Torino, sarebbe molto vicino ai nerazzurri. L’indizio principe è la visita che Beppe Marotta, Amministratore Delegato Sport dell’Inter, avrebbe fatto a casa di Sassi a inizio mese. C’è infatti chi assicura di averlo visto a Valmorea il 2 luglio, solo due giorni dopo il saluto di Sassi alla Juventus. Contattato, Sassi ha sottolineato di essere in vacanza e che al momento non ha notizie in merito. Che dopo Marotta e Antonio Conte ci un ulteriore arrivo da Torino in casa nerazzurra?”.

Fonte: Giornale di Olgiate – Prima Como