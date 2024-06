Marotta assicura: «Mercato Inter? Serenità, andrà tutto a gonfie vele!»

Giuseppe Marotta, intercettato su un Frecciarossa in direzione Roma per la definizione degli ultimi dettagli amministrativi dell’Inter, si pronuncia sul mercato ma non solo.

MERCATO – A pochi giorni dall’apertura della finestra estiva di calciomercato e col cambio ai vertici societari dell’Inter, fra i tifosi nerazzurri c’è un pizzico – legittimo – di apprensione per il futuro. Ma a rassicurare i supporters interisti ci pensa, direttamente, il nuovo Presidente del club, fresco di nomina. Giuseppe Marotta, infatti, ha risposto ad alcune domande di fan curiosi che hanno potuto condividere il viaggio in treno insieme a lui. Di seguito le dichiarazioni riportate dai colleghi di laziosiamonoi.it, che hanno intercettato il Presidente dell’Inter sul Frecciarossa Milano-Reggio Calabria: «State sereni l’Inter andrà a gonfie vele».

Non solo Inter: Marotta fra Italia e… Lazio!

PRESENZA – Oltre alla semplice ma rincuorante battuta sul mercato dell’Inter, Giuseppe Marotta ha sfiorato anche l’argomento Italia. Il Presidente nerazzurro ha informato sulla sua presenza per Euro2024 in Germania, dove si recherà con un volo domani. Così Marotta sull’Italia di Luciano Spalletti: «Sarò lì per l’apertura e la prima della Nazionale». Di certo il Presidente non si perderà il debutto nella competizione europea di tanti suoi interisti.

SCELTA LAZIALE – Poi Giuseppe Marotta si pronuncia anche su un tema prettamente legato alla Lazio: «Marco Baroni ? Una scelta migliore non avrebbe potuto farla la Lazio. Ho avuto Marco Baroni alla Juventus Primavera ed oltre ad essere una brava persona vi assicuro che possiede una preparazione impressionante. Non deluderà, anzi vedrete che professionista esemplare».