Marotta League e difformità di giudizio: tra falsi miti e verità – CdS

La fantomatica Marotta League, come già si sapeva da sempre, si è rivelata un falso mito. Una falsità inaudita, al contrario invece della difformità di giudizio da parte di arbitri e VAR, di cui l’Inter, scrive il Corriere dello Sport, si sente gravemente danneggiata.

FALSI MITI E VERITÀ – Altro che Marotta League, ora l’Inter si sente sia cornuta che mazziata. Il falso mito dello slogan che ha campeggiato negli ultimi dodici mesi ha svelato definitivamente la sua maschera. Altro che Inter favorita dagli uffici del suo presidente e di società che pilota questo o quell’altro calendario. Tutte falsità inaudite. Anzi, la verità nuda e cruda è un’altra: la grave difformità di giudizio da parte di arbitri e VAR durante il corso della stagione. Ed è da qui che è partito il silenzio stampa al termine della partita contro la Lazio, finita 2-2, e che ha concluso probabilmente i sogni di gloria di un’altra Beneamata tricolore. Come sottolinea anche il Corriere dello Sport, l’Inter si è sentita danneggiata in questa stagione da tutta una serie di errori, che hanno gravemente influito sul suo percorso in campionato. Che sia chiaro, ad Appiano Gentile sanno comunque che se lo scudetto sarà perso, gran parte è soprattutto per demeriti propri (tre motivi a tal proposito).

Altro che Marotta League… Inter infuriata contro arbitri e VAR: difformità di giudizio e altri errori

DIFFORMITÀ DI GIUDIZIO – Le interpretazioni diverse di arbitri e VAR di partita in partita hanno destato non poche perplessità dalle parti di Viale della Liberazione. Basti pensare al fallo di mano di Yann Bisseck domani in Inter-Lazio. Episodi simili o pressoché identici, come Baschirotto in Lecce-Inter, Hien in Atalanta-Udinese o Spinazzola in Lecce-Napoli, erano “passati” senza interventi di arbitri o VAR. E inoltre, l’ultimo richiamo del VAR per un episodio del genere era avvenuto in Inter-Fiorentina, a danno di Darmian. Ma non solo. I richiami dal VAR non sembrano tutti lineari e uniformi. Sempre in Inter-Lazio c’è la spinta a due mani di Rovella su Bisseck in area di rigore non ravvisata; la trattenuta di Ndicka sullo stesso Bisseck in Inter-Roma (riconosciuta da rigore dalla stessa AIA), ma anche il fallo su Asllani non fischiato nel derby di Supercoppa o i rigori non fischiati a Thuram per fallo di Pavlovic nell’ultimo derby di campionato e quello commesso da Skorupski nel recupero tra Inter e Bologna.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno