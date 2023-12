Marotta: «Lautaro Martinez già bandiera dell’Inter. Zhang spero rimanga»

Dopo essere tornato sull’argomento Milan Skriniar, Giuseppe Marotta esprime il suo parere anche sulla permanenza all’Inter di Lautaro Martinez e Steven Zhang. L’Amministratore Delegato nerazzurro, poi, parla del suo passato ma anche del suo futuro.

RESTARE – Giuseppe Marotta si apre in un’intervista particolare. Incalzato da un gruppo di bambini che hanno partecipato al format di Cronache di Spogliatoio, l’Amministratore Delegato dell’Inter dichiara : «Lautaro Martinez è un bravissimo giocatore ma soprattutto è un bravo papà e ha anche dei valori importanti. Lui ama l’Inter come l’Inter ama lui. Quindi con noi lui vuole rimanere e noi siamo contenti di tenercelo. Oggi è già una bandiera perché ha la fascia di capitano, che viene data a qualcuno che ha un pochino di differenza rispetto agli altri. Steven Zhang è giovane, bravo, ambizioso e ha voglia di fare il presidente dell’Inter, quindi speriamo che rimanga. Noi facciamo tutti il tifo per lui».

Marotta, tra passato, presente e futuro

PASSIONE – Giuseppe Marotta, dopo aver parlato dell’Inter, si focalizza anche su di sé: «Perché ho iniziato a fare il giornalista? Ero già nel mondo del calcio ma avevo due strade da seguire. O fare il dirigente o fare il giornalista. In quel mezzo anno ho provato entrambe le esperienze. Poi ho scelto di fare il dirigente perché mi è capitata quella possibilità. Quando fai esperienza riesci a gestire meglio le situazioni. Io sono abbastanza famoso perché nelle risposte giro attorno alla domanda e non dico niente. Oppure raccontare delle bugie che però sono bianche. Sarà il mio ultimo anno all’Inter? Bella domanda. Siccome per alcune professioni come la mia c’è la possibilità di andare in pensione un pochino più giovani è giusto che ognuno di noi si dedichi a qualche passione. Ognuno ce ne ha una. Quando io dico che quando smetto col calcio vorrei dedicarmi alla politica intendo dire che mi piace occuparmi dei problemi dei ragazzi e soprattutto nell’ambito dello sport. Che è una realtà che io amo molto e per cui in Italia abbiamo ancora dei problemi».