Marotta: «Inter, i tifosi mi consideravano un intruso. Ora sto simpatico!»

Giuseppe Marotta parla del suo arrivo all’Inter e di come i tifosi abbiano cambiato idea sulla sua persona. L’Amministratore Delegato nerazzurro, intervenuto nel Podcast ‘Wolf’, condotto da Fedez, tocca anche altri temi legati al calcio.

RISULTATI – Giuseppe Marotta racconta le proprie sensazioni una volta inseritosi nella dirigenza dell’Inter. Di seguito le dichiarazioni dell’Amministratore Delegato nerazzurro, riportate da TuttoSport: «Quando sono arrivato all’Inter forse la tifoseria mi ha visto come un intruso o peggio. Provenivo dalla Juventus e forse la tifoseria mi ha visto un po’ come un intruso, ma nello sport contano i risultati. Da quando sono arrivato qui, per merito e per fortuna, sono arrivati risultati buoni. Per questo credo di essere simpatico a buona parte degli interisti. Quando chiuderò la mia esperienza qui vorrei restare in questo ambito ma in una dimensione diversa, occupandomi più dello sport come fenomeno sociale. In Italia siamo molto indietro rispetto agli altri paesi. Voglio mettere a disposizione la mia esperienza per quei bambini e ragazzi che vogliono giocare a calcio, e non solo, e possano farlo gratuitamente in strutture adeguate».

PROPRIETÀ – Giuseppe Marotta continua, parlando della situazione del calcio italiano: «Tutto lo sport professionistico italiano risente della situazione economica del paese. Una volta c’erano grandi industriali che sostenevano il calcio, ora le grandi aziende sono sempre meno e meno capitali vengono investiti nello sport. Per questo si è resa necessaria la ricerca di nuovi fondi dall’estero e oggi la presenza di proprietà straniere è molto forte. Pensiamo a Milano: l’Inter è in mano ai cinesi e il Milan agli americani e di questo dobbiamo essere grati. Diritti TV? Qui il calcio italiano ha un grande gap rispetto agli altri campionati: per la Serie A (70% dei ricavi) valgono 1,3 miliardi mentre per la Premier sono 4».

REALTÀ – Non solo Inter, Giuseppe Marotta torna anche sul suo periodo alla Juventus: «C’è stata una notevole involuzione. Prima il calcio si giocava ovunque dai cortili agli oratori, inoltre nemmeno il sistema scolastico incentiva la pratica sportiva. Non abbiamo una realtà come quella americana dove lo sport è una componente fondamentale. Altro grande tema è la mancanza di strutture per lo sport di base e giovanile. Cristiano Ronaldo? Il suo acquisto da parte della Juventus non ha dato i risultati sperati. Il suo apporto non ha corrisposto alle grandissime aspettative che c’erano per il suo arrivo».