Marotta in orbita Juventus? Biasin: «So che ha un’idea chiara! Vedrete…»

Marotta nei pensieri della Juventus che verrà? Qualche rumors del genere è circolato negli ultimi giorni ma secondo Fabrizio Biasin, intervenuto sul canale Twitch di calciomercato.it, l’amministratore delegato dell’Inter ha tutt’altra idea per il suo futuro

IDEE CHIARE – Giuseppe Marotta nuovamente nei pensieri della Juventus? Secondo Fabrizio Biasin l’attuale amministratore delegato dell’Inter ha idee diverse per il futuro: «Non ho novità in tal senso, le volte che ho avuto il piacere di parlare con Marotta ho sempre registrato il suo gradimento dell’avventura all’Inter. Al punto che più di una volta ha parlato della possibilità di chiudere la sua carriera da dirigente sportivo in nerazzurro per poi, secondo me e vedrete se non ho ragione, intraprendere la carriera politica. La mia sensazione è che la sua idea sia quella di concludere sul lungo periodo la sua esperienza all’Inter e poi tra un tot di anni cominciare un’altra avventura, che può essere quella politica. Nel calcio poi può cambiare tutto da un momento all’altro, ma io so che è molto felice a Milano, anche in mezzo a tanti problemi perché non è semplice gestire l’Inter. Ma so che ha un’idea chiara di ciò che vuole fare qui».