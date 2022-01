Marotta guida i rinnovi dell’Inter ‘non giocatore’: si chiude a breve – Sky

Marotta rinnoverà a breve il suo contratto con l’Inter. Con l’arrivo di Zhang (vedi articolo) anche i dirigenti otterranno il prolungamento, come anticipa Sky Sport.

IN CHIUSURA – Giuseppe Marotta, il direttore sportivo Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin sono pronti al rinnovo di contratto. Arriverà con il ritorno del presidente Steven Zhang, previsto per la prossima settimana. Lo stato maggiore dell’Inter, fa sapere Sky Sport, avrà il riconoscimento una volta tornato in Italia il principale dirigente. Serviva la presenza di Zhang per dare l’impulso decisivo a queste situazioni, ma ora è arrivato il momento e tutto sarà concretizzato.