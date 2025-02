Marotta: «Figc? Continuità corretta, abbiamo un problema grosso»

Marotta ha parlato subito dopo l’assemblea elettiva che ha rieletto Gravina come nuovo presidente. Il presidente dell’Inter ha invece esposto un problema, che il calcio italiano dovrà occuparsi e risolvere nei prossimi anni.

PROBLEMA GROSSO – Beppe Marotta ha parlato dopo la rielezione di Gabriele Gravina come presidente della Figc. Il presidente nerazzurro ha illustrato anche il problema legato alle infrastrutture del calcio italiano, assolutamente migliorabili. Il presidente nerazzurro se lo augura: «Continuità un elemento che serve per migliorare le cose, l’atmosfera che si respira oggi è positiva. Si aspetta un futuro bello e solare. Infrastrutture? Oggi questo problema è grosso e rappresenta quello più importante in merito anche al confronto con gli altri Paesi. Mi auspico che si possa arrivare ad un percorso più rapido, al momento siamo il fanalino di coda sulle strutture e le infrastrutture legate anche al settore giovanile». Il presidente dell’Inter, nelle dichiarazioni precedenti, è stato incalzato anche sulle polemiche nate dopo Milan-Inter. Qui il numero uno nerazzurro ha voluto sorvolare dribblando la domande dei colleghi in questo modo. Fatto sta, che l’Inter ieri nel derby è stata ampiamente danneggiata, visto che il rigore di Pavlovic su Thuram era evidentissimo. Ma il VAR ha deciso di non intervenire.