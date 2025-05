Marotta presente alla festa per i 60 anni dalla seconda Coppa dei Campioni dell’Inter

Un’atmosfera speciale oggi al Botinero, storico ristorante argentino nel cuore di Milano, di proprietà del vice presidente Javier Zanetti. A pochi giorni dalla finale di Champions League, l’Inter si è ritrovata per celebrare un’altra notte di gloria europea, quella di sessant’anni fa: la conquista della seconda Coppa dei Campioni, alzata al cielo il 27 maggio 1965. In questi minuti è arrivato anche il presidente Giuseppe Marotta.

ANNIVERSARIO – Un anniversario importante, che ha richiamato al Botinero numerose leggende della storia nerazzurra, in un evento denso di emozione, memoria e passione. Tra i presenti spiccano nomi illustri come Sandro Mazzola, protagonista assoluto di quella storica Inter di Helenio Herrera, e Massimo Moratti, ex presidente e simbolo vivente del legame tra la famiglia Moratti e la grande tradizione interista. La festa ha assunto un valore ancora più forte con l’arrivo, pochi minuti fa, di Giuseppe Marotta, attuale presidente dell’Inter, che ha voluto essere presente per onorare il passato e allo stesso tempo condividere l’attesa per un’altra potenziale notte da leggenda. Marotta ha abbracciato calorosamente Massimo Moratti, in un gesto che ha idealmente unito tre epoche dell’Inter: quella storica degli anni ’60, quella gloriosa del Triplete e quella moderna, nuovamente proiettata tra le grandi d’Europa.

60 anni dalla seconda Coppa Campioni dell’Inter: arrivato Marotta!

INSIEME – Nel corso del pomeriggio, ricordi e racconti si sono intrecciati tra brindisi e applausi, in un clima di grande serenità e speranza. Zanetti, oggi vicepresidente del club, ha fatto gli onori di casa, emozionato per un appuntamento che lega profondamente il cuore nerazzurro alle sue radici. Mentre il countdown per Monaco continua, l’Inter guarda avanti, senza dimenticare chi ha costruito la sua leggenda. E magari, sabato prossimo, quella storia potrebbe scrivere un altro capitolo indelebile.