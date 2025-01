Marotta e dirigenza Inter studiano gli avversari! Presenti in Juventus-Milan

Con l’Inter già qualificata per la finale della Supercoppa Italiana, Marotta e la dirigenza nerazzurra presente in Juventus-Milan.

AVVERSARI IN CAMPO – L’Inter ha già vinto 2-0 contro l’Atalanta in semifinale di Supercoppa Italiana e con la testa è già proiettata alla finale di lunedì 6 gennaio. Il presidente Giuseppe Marotta insieme ai dirigente Piero Ausilio e Dario Baccin erano presenti al King Saud University Stadium per seguire la semifinale tra Juventus e Milan, vinta dai rossoneri 1-2 in rimonta. Una presenza che conferma l’attenzione dei vertici interisti verso ogni dettaglio in vista della finale. La squadra di Inzaghi arriva alla finale con grande fiducia dopo la convincente vittoria per 2-0 sull’Atalanta.