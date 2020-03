Marotta mette in bilico Dal Pino? Spaccatura Inter-Lega Serie A

Condividi questo articolo

Marotta, negli ultimi due giorni, ha più volte ribadito le difficoltà dell’Inter per quanto avvenuto nell’ultima settimana, in particolare col rinvio di ieri (vedi articolo). Il sito del “Corriere della Sera” fa sapere come il presidente della Lega Serie A Dal Pino potrebbe essere a rischio carica, vista la spaccatura che non coinvolge solo i nerazzurri.

MAROTTA-DAL PINO, ALTRO ROUND – La Lega Serie A ha definito un’Assemblea mercoledì alle ore 12. È una riunione straordinaria, per definire quanto successo in questi giorni. Arriverà a tre giorni dalle pesanti accuse di Giuseppe Marotta rivolte a Paolo Dal Pino, presidente da neanche due mesi che ha scelto di posticipare Juventus-Inter al 13 maggio. Il “Corriere della Sera” segnala come, anche dopo le consultazioni odierne, non ci sia ancora un accordo fra le società. La Serie A è a un bivio, c’è da capire come recuperare nove partite con un calendario senza date libere. Tutto rinviato a mercoledì (quindi, per il momento, le semifinali di Coppa Italia proseguono il programma originale), ma intanto c’è un ulteriore ribaltone politico. Dopo le critiche del weekend, soprattutto di Marotta, questo caos rischia di avere ripercussioni su Dal Pino e sull’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo.

Fonte: Corriere.it – Guido De Carolis