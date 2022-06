Marotta confermato presidente dell’ADISE: ecco tutti i dettagli – SM

Marotta, secondo quanto riportato da Sportmediaset è stato confermato presidente, all’unanimità, dall’Associazione dei Direttori Sportivi Segretari del calcio.

CONFERMA – Giuseppe Marotta è stato confermato presidente dell’Associazione dei direttori sportivi segretari del calcio (Adise), all’unanimità, per il prossimo quadriennio l’ad dell’Inter. L’assemblea elettiva, in programma nel 2021 ma rimandata più volte per l’emergenza Covid, si è tenuta a Coverciano alla presenza di oltre 150 tra direttori sportivi e collaboratori della gestione sportiva, una figura professionale, che opera nel mondo dei dilettanti, entrata da cinque anni a far parte degli organi direttivi. Prima del voto, Marotta ha illustrato le iniziative intraprese dall’Adise nel corso dell’ultimo mandato.

Fonte: Sportmediaset