Marotta: «Chivu non ridimensionamento! Inter, orgoglio per la stagione»

Giuseppe Marotta si è esposto con i giornalisti sul posto relativamente alla scelta di Cristian Chivu e ai futuri obiettivi dell’Inter. Il suo intervento direttamente dal Festival della Serie A.

ALLENATORE – Giuseppe Marotta ha spiegato cosa è successo per la questione allenatore: «Il calcio è anche imprevedibilità e questa non è solo sul terreno di gioco, anche sulla scrivania. Martedì abbiamo avuto un colloquio con Simone Inzaghi il quale con gentilezza ha manifestato l’intenzione di non proseguire. Il clima era di massima armonia, non c’era margine per negoziare o per convincere l’allenatore. Ci siamo immediatamente dati da fare per cercare un allenatore in simbiosi con le linee guida di Oaktree. Parlare di confusione non è vero, comunque abbiamo sondato come giusto che sia alcuni profili. Uno è Fabregas, il Como ci ha vietato di parlare e abbiamo virato sul profilo adatto a noi in modo tempestivo. Siamo nella fase di formalità burocratiche, ringrazio il Parma. Nel giro di un giorno ci sarà l’ufficialità per Cristian Chivu. Scommessa non è, quando si prende l’allenatore si deve conoscere anche l’uomo. Abbiamo puntato su di lui conoscendo benissimo il professionista e i suoi grandi valori che si coniugano con i nostri. Chivu è passato dall’Under-13 all’Under-19 vincendo il campionato, ha portato il Parma ad una salvezza difficile e meritata. Da giocatore era capitano dell’Ajax a 21 anni, ha giocato e vinto la Champions League. Abbiamo scelto con coraggio e vogliamo vincere. Non è ridimensionamento, gli obiettivi rimangono sempre gli stessi. Cerchiamo di ottenere il massimo in tutte le competizioni»

Marotta mostra orgoglio per la stagione dell’Inter!

IMPEGNI – Marotta ha poi proseguito sui prossimi impegni dell’Inter: «Il calendario è un po’ stressante, dobbiamo modulare bene gli appuntamenti. Finire una Champions così logorante, partecipare alle nazionali e riprendere ancora gli allenamenti per avviarci al Mondiale è difficile. Sono 32 squadre di altissimo livello. Dopo ci sarà il campionato, quindi ci saranno difficoltà. Speriamo di indovinare i metodi di allenamento e tutte le situazioni. Siamo delusi dalla partita, ha testimoniato che la finale di Champions è un percorso difficile. Abbiamo superato Bayern e Barcellona, siamo orgogliosi della stagione che abbiamo fatto. Anno assolutamente positivo, non è certo un fallimento sportivo soprattutto a livello economico. Dev’essere preso come esempio, metteremo di nuovo la firma su questa stagione. I ragazzi devono essere oggetto di ringraziamento da coloro che amano l’Inter»