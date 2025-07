Marotta chiarisce: «Calhanoglu un nostro calciatore a tutti gli effetti!»

Giuseppe Marotta è appena uscito dalla sede dell’Inter di viale della Liberazione. Il presidente si è fermato ed ha detto la sua sui temi più caldi in casa nerazzurra, tra cui Hakan Calhanoglu.

MERCATO – Le ultime settimane dell’Inter sono state piuttosto complicate. Dall’addio di Simone Inzaghi all’annuncio di Cristian Chivu la dirigenza ha per lo meno risolto la grana relativa al nuovo allenatore. Il Mondiale per Club ha dato ulteriori problematiche e la principale è stata quella riguardante Hakan Calhanoglu. Il turco ha risposto tramite social alle parole di Lautaro Martinez e Giuseppe Marotta, che non hanno apprezzato l’atteggiamento del calciatore negli Stati Uniti. Il Galatasaray comunque non ha mai fatto passi concreti e finché non ne farà non cambierà nulla nell’ambiente nerazzurro. Lo stesso Marotta, il presidente del club meneghino, ha detto questo uscendo dalla sede di viale della Liberazione: «Sono sempre fiducioso, sempre fiducioso ed ottimista. Siamo l’Inter quindi guardiamo al futuro con grande ottimismo. Calhanoglu è un nostro calciatore a tutti gli effetti, tornerà presto qui. Leoni? Leoni è un bravo talento, è del Parma non è nostro. Valentin Carboni andrà al Genoa, è una soluzione giusta con il giusto allenatore bravo come Vieira. Sebastiano Esposito? Basta ragazzi, presto presto»