Marotta buon compleanno! Oggi con l’Inter spegne 64 candeline

Marotta, Amministratore Delegato dell’Inter, oggi compie gli anni e spegne ben sessantaquattro candeline. Gli auguri da tutta la redazione di Inter-News.it

TANTI AUGURI – Marotta, buon compleanno! L’Amministratore Delegato nerazzurro oggi compie 64 anni, e con oltre 40 anni nel calcio professionistico. Un momento particolare per lui e per l’Inter, proprio da qualche giorno difatti, il dirigente è stato dimesso dall’ospedale dove era ricoverato a causa del Coronavirus (Covid-19). Marotta riprenderà regolarmente la sua attività all’Inter con l’obiettivo di fare la storia in nerazzurro e far tornare grande il club di Milano. Un augurio particolare da parte di tutti i tifosi nerazzurri e dalla redazione di Inter-News.it