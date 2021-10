Marotta: «Barella campione, giusto gratificarlo! Temo Milan e Juventus»

Marotta è ospite del Festival dello Sport a Trento. L’Amministratore Delegato dell’Inter ha parlato di diversi argomenti sul mondo nerazzurro (vedi articolo).

Giuseppe Marotta ha commentato la possibilità di un cambio di proprietà: «Sicuramente queste sono valutazioni che competono all’azionista, ma da uomo di calcio posso esprimere le mie valutazioni. La maggioranza dev’essere sempre di una proprietà o società, altrimenti ci sono delle ripercussioni sulla quotidianità. Vendere una minoranza ci può stare, ma non è il viatico migliore per risolvere i problemi: un socio di minoranza dà solo una situazione momentanea di benessere. Questa la trovi solo se, al di là dell’aspetto finanziario, hai una solidità progettuale. C’è stato un cambio radicale del progetto e siamo stati bravi a ripartire: la cosa principale è il progetto. Quando avevamo Luciano Spalletti, che aveva un contratto, abbiamo costruito una squadra e una squadra vincente la costruisci conoscendo il futuro. Il merito va ascritto ad Antonio Conte, che ha portato valori importanti che rappresentano un patrimonio per noi. Sergio Marchionne diceva che un manager ha due grandi diritti: scegliere i valori della società e gli uomini con cui lavorare. Se hai queste possibilità l’aspetto economico-finanziario, e noi abbiamo avuto difficoltà l’anno scorso, puoi superarlo».

Marotta ha parlato dei soldi nel calcio dopo la pandemia: «I giocatori guadagnano tanto, non sono abituati ai problemi della gestione familiare. Abbiamo affrontato questo dramma, siamo stati uno dei pochi club che hanno rispettato i contratti. Abbiamo pagato tutto, senza un euro di sconto, anche per le performances delle ultime due stagioni. Alla luce di questi due anni abbiamo ritenuto anche, dopo un cortese confronto coi calciatori, di non dover spingere su una cosa che non volevano fare».

Marotta ha spiegato la situazione del rinnovo di Nicolò Barella: «Rinnovo Barella. Sicuramente è uno dei casi che da talento è diventato campione. Ho avuto la possibilità con tanti talenti. Antonio Cassano è tra virgolette è un fessacchione che non è mai diventato campione. Non ho mai avuto giocatori più forti di lui, ma non ha mai accompagnato queste qualità con impegno. Barella ha dimostrato tra Cagliari e Inter di affermarsi sempre più nelle sue performance, ora ci troviamo davanti a un campione. Giusto gratificarlo economicamente. Non è solo un rinnovo, è una gratificazione. Sarebbe bello come capitano, Handanovic ha la sua età, Barella è più giovane. La fascia non si regala, deve anche dimostrare di avere le qualità da leader. Un capitano deve essere un leader, Barella può esserlo»

Le sette sorelle in Serie A: «Temo chi ha cultura di vittoria più forte, Milan e Juventus. Napoli sta facendo bene ed è meritatamente davanti. Vincere è difficile e va oltre i valori che una squadra mette in pratica. Se riesci a migliorare tutti gli aspetti complementari, dai terreni di gioco all’alimentazione, sicuramente è più facile vincere»

Caso Mauro Icardi: «Non critico la gestione prima di me. Icardi era un grande talento, ora ottimo giocatore investito di responsabilità troppo presto. Ragazzo che si è sempre comportato bene, poi sono state fatte valutazioni differenti. Vale anche per Nainggolan. La visione è fatta di responsabilità e disciplina. L’allenatore è il leader e fa valutazioni insieme alla società. La differenza tra gruppo e squadra è che la squadra deve avere dei valori da rispettare. Conte li ha interpretati nel migliore dei modi. Ci ha lasciato qualcosa di importante, non dobbiamo perderlo. Ha tracciato il solco. Ora allenatore giovane con stesse qualità. Alla base di ogni società ci sono questi aspetti valutativi»

Il passaggio tra Juventus e Inter: «Mi sono meravigliato. Successo a velocità incredibile. Annuncio al sabato e il giorno dopo Zhang mi ha mandato un piacevole messaggio invitandomi a un confronto. Mi ha preso in contropiede, avrei voluto riposare dopo 8 anni di successi. Opportunità che ho colto perché l’Inter è una grande società, brand alla pari con la Juventus. Mi sono buttato in questa realtà. L’esperienza importante. Ho illustrato un progetto e la società l’ha sposato. Ci voleva coraggio per lasciare a casa Spalletti per sceglierne un altro. Normale che il derby d’Italia si porta dietro delle rivalità che partono dai tifosi. Non ho avuto difficoltà, entro subito in simbiosi »