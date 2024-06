Marotta avvistato a Lipsia! Il presidente dell’Inter in compagnia

Beppe Marotta non si trova in Italia in questo momento, ma in Germania per stare dietro alla Nazionale di Spalletti. Avvisato a passeggio.

AVVISTATO – Giuseppe Marotta, neo presidente dell’Inter, non si trova in Italia in queste settimane, bensì in Germania. Anche stasera il dirigente nerazzurro, che fa parte pure del Consiglio Federale, assisterà all’incontro dell’Italia contro la Croazia. Marotta ha già visto da vicino gli azzurri sia contro l’Albania a Dortmund, che con la Spagna a Gelsenkirchen. Stasera pure a Lipsia per tifare l’Italia e gli interisti convocati: da Barella a Bastoni, passando per Dimarco, Frattesi e Darmian. Come riferiscono i colleghi di Sky Sport, Marotta è stato visto a passeggio insieme al presidente della Figc ed altri dirigenti federali per le vie di Lipsia.

Marotta in Germania al seguito dell’Italia: per l’Inter lavora Ausilio

LAVORI – Al momento ad occuparsi delle faccende dell’Inter ci sta pensando Piero Ausilio, vista l’assenza di Marotta per seguire la nazionale in Germania. Il presidente, infatti, è dal primo giorno di ritiro ad Iserlohn che si trova in terra tedesca. Durante queste settimane, Ausilio sta gestendo le questioni legate al club. Tra cui quelle di mercato. Oltre a Josep Martinez, il focus è su Hakan Calhanoglu. Il regista turco piace parecchio al Bayern Monaco, che, però, fino ad oggi non ha avanzato nessuna offerta al club interista.