Marotta ammette: «Sapremo superare il momento imprevisto!»

Giuseppe Marotta si trova in questo momenti ai funerali di Ernesto Pellegrini, l’ex patron nerazzurro venuto a mancare nei giorni scorsi. Il presidente dell’Inter ha rilasciato una breve dichiarazione sul momento attuale.

MOMENTO DECISIVO – Simone Inzaghi e l’Inter ieri hanno annunciato che le strade si sono ufficialmente divise. Il tecnico piacentino non lavorerà più con la divisa nerazzurra, ma probabilmente andrà in Arabia Saudita per sposare il progetto Al-Hilal. La società meneghina, assieme al presidente Giuseppe Marotta, ha cominciato perciò a lavorare sul prossimo nome che guiderà la squadra negli anni a venire. Il primo è quello di Cesc Fabregas, che oggi ha rilasciato dichiarazioni importanti sulla sua posizione a Como. Dietro le alternative sono Patrick Vieira del Genoa e Cristian Chivu del Parma. Insomma, i profili sono tutt’altro che entusiasmanti.

PROMESSA – In questo momento Marotta si trova ai funerali dell’ex patron dell’Inter Ernesto Pellegrini. Proprio da lì il presidente ha fatto una promessa, ma allo stesso tempo ha ammesso una cosa: «Non è certo questo il contesto per dare comunicazioni, ma noi siamo l’Inter, siamo un’Inter forte, lo zoccolo duro ricco di valori, sapremo superare anche questo momento imprevisto e di difficoltà, ma che non ci spaventa. Lavoriamo per il bene dell’Inter e lo faremo con la passione, la determinazione e il senso di appartenenza che abbiamo sempre dimostrato in questi anni». Pare evidente quindi che la scelta di Inzaghi relativa all’addio non fosse ancora preventivata prima di ieri.

fonte: sportmediaset.mediaset.it