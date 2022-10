Marocchino: «Skriniar vale 10 milioni? No! L’Inter può trovare sostituti»

Su Skriniar si parla da tempo di offerta del PSG da dieci milioni netti di ingaggio a stagione, con l’Inter che più volte ha ribadito di voler rinnovare (vedi articolo). Marocchino, ospite di Calcio Totale su Rai Sport +, non è così convinto che valga le cifre pensate da Parigi.

DI UN ALTRO VALORE – Per Domenico Marocchino i dieci milioni segnalati per Milan Skriniar sono troppi: «Li vale? No, perché secondo me si possono trovare dei sostituti. Adesso ovviamente lui ha esperienza, è qualche anno che gioca lì ed è un leader del reparto difensivo, ma non stiamo parlando di Gaetano Scirea, Ruud Krol o Fulvio Collovati (presente in trasmissione, ndr)».