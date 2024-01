Marocchino: «Nuovo attaccante Inter? No, ci vuole in altro ruolo»

Marocchino non è d’accordo con chi vede nell’attacco il reparto dove l’Inter deve rinforzarsi in questo mercato di gennaio. A Rai Sport, l’ex calciatore trova un altro ruolo nel quale per lui ci sono state delle lacune.

IL RUOLO A SORPRESA – In tanti dicono che all’Inter a gennaio serva subito un attaccante. Ma Domenico Marocchino non è d’accordo: «Rinforzo in attacco? Una squadra che vuole vincere il campionato deve avere dei giocatori che pensano come Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan e via dicendo. Ma è anche vero che, in queste ultime partite, ho visto un segnale che se fossi il direttore dell’area tecnica dell’Inter mi farebbe accendere una lampadina. Ossia che ci vuole qualche giocatore che corra, degli incontristi. Nelle ultime partite io visto l’Inter un po’ stanca: magari dal mercato potrebbe servire un polmone in mezzo al campo».