Marocchino: “Napoli o Inter per la Juventus? Come la moglie o l’amante”

La Juventus è in finale di Coppa Italia e oggi saprà chi fra Inter e Napoli sarà la sfidante mercoledì sera all’Olimpico. Domenico Marocchino, in collegamento dall’Allianz Stadium nel post partita di Rai Sport +, non vede grosse differenze fra le due possibili sfidanti. L’ex giocatore bianconero ha fatto una battuta per definirle.

AAA SFIDANTE CERCASI – Domenico Marocchino prova a indicare quale sia l’avversario ideale per la Juventus nella finale di Coppa Italia: «Secondo me sarebbe meglio il Napoli. Però lì caschi male: è come quando in famiglia hai sia la moglie sia l’amante che ti fanno arrabbiare. Se prendi l’Inter o prendi il Napoli rischi sempre qualcosa. L’Inter perché dai tifosi della Juventus è considerata la rivale numero uno, il Napoli perché è l’ex moglie di Maurizio Sarri. Diventa sempre una partita dove chi prendi prendi. Un vantaggio per la Juventus avere ventiquattro ore in più per preparare la finale? In questa situazione un giorno è importante ma non decisivo, l’importante è giocare meglio».