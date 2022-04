Marocchino: «Lautaro Martinez? Secondo fallo insignificante. Più fastidio altro»

Fra i tanti episodi da moviola di Juventus-Inter (vedi articolo) c’è il contrasto fra Chiellini e Lautaro Martinez, sul quale molti tifosi di fede bianconera hanno provato a millantare un inesistente secondo giallo. Pur avendo un passato juventino l’ex giocatore Marocchino, da Calcio Totale su Rai Sport +, ammette sia troppo poco. Ma poi ritiene non fosse rigore su Dumfries…

MA QUALE GIALLO! – Per Domenico Marocchino il fallo di Lautaro Martinez su Giorgio Chiellini non è da secondo giallo: «Era irregolare? Sì, però insignificante. Reputo questi interventi insignificanti e più fastidiosi gli interventi da dietro e le gomitate che ha fatto Milan Skriniar. Il rigore per l’Inter? Secondo me non era un fallo da rigore, anche perché io valuto sempre la posizione in cui si trova il giocatore che subisce il fallo. Poi non poteva creare pericolo, perché dare rigore? Sono più dannose per gli attaccanti le marcature abbracciate dentro l’area».