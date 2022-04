Marocchino: «Juventus-Inter ghiaccio bollente. Dzeko faro, Dybala…»

Giancarlo Marocchino si è concentrato su Juventus-Inter, gara in programma domani sera. Il suo intervento sul tipo di partita e su alcuni protagonisti in campo come Dzeko e Dybala

TIPO DI PARTITA − Marocchino utilizza un ossimoro per descrivere il match: «Juventus-Inter ghiaccio bollente. Ghiaccio perché con tutte queste partite che si susseguono, c’è un ‘raffreddamento’, viviamo tutto con meno sensibilità. Bollente perché resta una partita di grande tradizione, di un certo fascino e che ti fa tornare al passato. Sarà un match di difficile interpretazione, queste sono partite poco furbe, poco estrose, ormai siamo spettatori di un prodotto standardizzato. C’è poca fantasia».

PROTAGONISTI − Il giudizio di Marocchino su alcuni interpreti della gara: «Dzeko e Vlahovic? Sono entrambi intelligenti, sembrano istintivi ma in verità sono razionali, sarà difficile, dico che forse avrà la meglio la gioventù che gioca in casa ma Dzeko è come un faro, resta un punto di riferimento. Dybala all’Inter potrebbe essere uno stimolo per i bianconeri e se succederà è destino».

Fonte: agi.it