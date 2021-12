Marocchino: «Inter, una gran differenza dalle altre. Da Inzaghi due vantaggi»

Marocchino era certo che l’Inter avrebbe trovato l’equilibrio giusto per confermarsi in testa alla classifica. Dalla trasmissione Calcio Totale su Rai Sport + l’ex giocatore elogia anche Inzaghi per il lavoro svolto in questa prima parte di stagione.

COSTRUITO SULLE FONDAMENTA – L’ex calciatore Domenico Marocchino individua in cosa Simone Inzaghi è stato bravo nel suo approccio al mondo Inter: «Lui si adatta movimentando qualcosa. Ha un paio di vantaggi: il primo è che quando Antonio Conte va via da una squadra l’anno dopo questa ha, psicologicamente, la volontà di dimostrare che il lavoro di Conte era importante ma non determinante. È successo anche alla Juventus questo. Poi in tempi non sospetti, cioè due mesi fa, avevo detto che l’Inter era la favorita perché ha una grande potenza fisica nella squadra. La grande differenza dell’Inter rispetto alle altre è che ha più respiro come squadra: sembra che faccia meno fatica, perché strutturalmente è più forte. Queste due cose, la mentalità e la struttura, con un allenatore come Inzaghi che sa plasmare, fanno sì che l’Inter sia nella posizione che merita».