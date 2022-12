Marocchino: «Inter-Napoli? Si inizia col botto! Non vedo zero punti»

Per Marocchino la Serie A, ormai distante appena due settimane dalla sua ripresa, è destinata a girare attorno a Inter-Napoli. L’ex centrocampista ne ha parlato durante Piazza Affari, su TMW Radio.

VANTAGGIO DA GESTIRE – Per Domenico Marocchino il Napoli può fare dei calcoli in vista delle partite di gennaio contro Inter e Juventus: «Intanto ha un buon tesoretto, quindi anche si può permettere qualcosa. Io non penso che il Napoli possa uscire da questi due confronti, chiamiamoli diretti, fastidiosi con zero punti. Qualche punto lo fa: il Napoli è una buona squadra e gioca bene. È una questione mentale per loro adesso di saper gestire la vetta della classifica il più a lungo possibile, senza farsi condizionare nel bene e nel male. E ha un ottimo allenatore. Certo si inizia col botto: sarà interessante vedere cosa succede subito all’inizio. È una ripartenza con poco salvagente, perché i tre punti sono ingannevoli».