Marocchino: «Inter, manca un giocatore dimenticato! Mano Danilo? Da rigore»

Per Marocchino c’è un’assenza su tutti nell’Inter che ha creato problemi in questo inizio di stagione purtroppo ricco di sconfitte. L’ex giocatore della Juventus, dallo studio di Calcio Totale su Rai Sport +, ha poi una bizzarra teoria sul gol di mano annullato a Danilo.

ULTIMA SPIAGGIA – Per Domenico Marocchino non ci sono più possibilità per l’Inter di lottare per il titolo: «Secondo me no, perché mi sembra che manchi una certa unità d’intenti. Il calcio è un gioco relazionale, devi essere collegato coi tuoi compagni e cambiare obiettivo in base alle partite. Dei giocatori che mancano tanto all’Inter mi spiace che venga dimenticato Ivan Perisic: negli anni è sempre stato decisivo sia coi gol sia con gli assist».

MOVIOLA CONTROVERSA – Danilo da Silva domenica in Juventus-Inter ha fatto gol con la mano. Per Marocchino c’è una discutibile teoria: «Non fosse stato gol io avrei fatto rigore. Il calciatore dell’Inter (Stefan de Vrij, ndr) ha fatto un fallo che mette in difficoltà chiaramente il giocatore che va a concludere: io avrei dato addirittura rigore, se avesse sbagliato il gol. L’ha preso sotto il braccio! Una spinta è un conto, prendere uno sotto il braccio è un altro: è un fallo da rigore».