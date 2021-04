Marocchino: «Inter? Grandi squadre vincono anche senza giocare bene»

Domenico Marocchino, ex giocatore con un passato alla Juventus, è intervenuto come opinionista nel programma “Dribbling” su “Rai Due”, dove ha analizzato il modo di giocare dell’Inter e dei risultati raggiunti dalla squadra di Antonio Conte.

GRANDI SQUADRE – Domenico Marocchino ha analizzato il modo di giocare dell’Inter, molto criticata specialmente dopo la sfida contro il Sassuolo, e dei risultati raggiunti dai nerazzurri. Queste le sue parole: «Le grandi squadre sono quelle che vincono quando non riescono a giocare bene, ma riescono comunque a portare a casa il risultato. Così come il grande giocatore è quello che anche non in grande condizione, riesce a trovare grandi soluzioni».