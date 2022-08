Marocchino: «Inter e Milan hanno una fortuna! Barella all’Inter, mannaggia»

Inter e Milan hanno dato spettacolo la scorsa stagione in campionato e secondo Marocchino – intervenuto ai microfoni di TMW Radio -, sono pronte a ripetersi. L’ex calciatore spiega quale può essere il punto a favore delle milanesi

GRIGLIA DI PARTENZA – Inter e Milan secondo Domenico Marocchino sono ancora le favorite della Serie A, con i rossoneri un passo avanti ai nerazzurri: «Chi ha vinto parte favorito, diciamo che l’ordine della classifica dell’anno scorso potrebbe in teoria ripetersi. Io ritengo che le squadre che hanno la fortuna di avere un allenatore in campo, e casualmente sono le prime due dello scorso campionato, rimangano le favorite. Il classico regista davanti alla difesa che dirige il gioco, come Tonali al Milan e Brozovic all’Inter». Poi, commentando l’attuale centrocampo della Juventus, Marocchino si lascia andare a una confidenza: «Quando ho visto Barella dal Cagliari andare all’Inter ho detto: mannaggia!».