Marocchino: «L’Inter doveva prendere Dybala, ti sveglia dal torpore!»

Dybala ha segnato, con la forte complicità di Handanovic, il gol del momentaneo 1-1 in Inter-Roma di sabato. Un qualcosa che si sarebbe potuto evitare in estate prendendolo a parametro zero. Marocchino, a Calcio Totale su Rai Sport +, sottolinea i rimpianti.

SCELTE SBAGLIATE – Domenico Marocchino prova a indicare come uscire dalle difficoltà: «Se fossi l’allenatore dell’Inter direi agli attaccanti di andare a pressare, perché è davanti che si risolvono i problemi. Perché l’Inter doveva prendere Paulo Dybala? Perché è il cavallo negli scacchi, un giocatore che ti sveglia dal torpore. Sennò ti addormenti a vedere le partite. Non voglio dire se è meglio lui o Romelu Lukaku, lo giudico per lo spettacolo: per me Dybala è questo».