Marocchino: «Correa, posizione diversa dagli altri! Solo una come l’Inter»

Correa ha deciso Inter-Udinese di domenica mattina con una doppietta. L’ex giocatore Marocchino, in collegamento con Calcio Totale su Rai Sport +, elogia l’argentino e l’attacco dei nerazzurri.

REPARTO COMPLETO – Joaquin Correa, Edin Dzeko, Lautaro Martinez, Alexis Sanchez e Martin Satriano. Per Domenico Marocchino l’attacco dell’Inter è ai vertici in Serie A: «Forse il Milan è l’unica squadra che ha questo peso specifico davanti. Correa ha una posizione diversa dagli altri: arriva fra le linee, lanciato dietro, non è una prima punta ma gira attorno alla prima punta e si cerca lo spazio. Questo secondo me è un valore aggiunto per l’Inter».