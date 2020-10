Marocchi: “Inter, contro il Milan non una brutta gara. Bastoni fondamentale”

Giancarlo Marocchi

Giancarlo Marocchi, ospite negli studi di “Sky Sport” ha parlato di Inter-Milan, match vinto dai rossoneri con doppietta di Ibrahimovic. L’ex calciatore di Bologna e Juventus ha analizzato la difesa dei nerazzurri

FONDAMENTALE – Queste le parole di Giancarlo Marocchi: «Inter? Identità chiara, andiamo avanti in tanti. Ma la difesa regge? Al momento no, il problema è questo. Bastoni è fondamentale, è sempre stato titolare in questa squadra. Kolarov può dare una mano. Bisogna che i tre titolari facciano i super-difensori. Con la Fiorentina hanno preso 3 gol, contro il Milan non hanno giocato male i nerazzurri. I rossoneri hanno fatto la partita perfetta. Centrocampo? Mi sembra che Conte abbia cambiato la fase offensiva, i tre centrocampisti ruotano e non hanno posizioni fisse. Non bisogna dimenticare che i tre centrocampisti debbano fare la fase difensiva. Brozovic? Affidabile in fase difensiva».