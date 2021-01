Marocchi: “Vidal in fondo alla fiducia, ne ha combinate troppe! Conte…”

Giancarlo Marocchi

Marocchi ritiene che per Vidal i bonus siano finiti. L’ex centrocampista, compagno di Conte ai tempi della Juventus, ha parlato nel corso di “Calciomercato – L’Originale” del rendimento fin qui molto deludente del cileno all’Inter.

ULTIMO PERDONO – In Inter-Crotone, e purtroppo non è la prima volta, Arturo Vidal è stato protagonista in negativo. Sul centrocampista cileno è piuttosto critico Giancarlo Marocchi: «Siamo arrivati in fondo a tutta la fiducia a prescindere. Adesso se la deve meritare Vidal, perché ne ha combinate troppe. La reazione di Antonio Conte al momento del rigore? Questo è il vero Conte (vedi articolo), quello che piace a me. Ci dobbiamo accontentare di aver rubacchiato le sue parole a bordocampo: è un allenatore che dice al suo giocatore “Basta parlare, gioca e smetti di arrivare in ritardo e farti saltare”».