Marocchi: “Sensi in Benevento-Inter? Io non parlerei di...

Marocchi: “Sensi in Benevento-Inter? Io non parlerei di trequartista”

Condividi questo articolo

Stefano Sensi

Giancarlo Marocchi, ex giocatore della Juventus oggi opinionista su “Sky Sport”, prima di Benevento-Inter ha detto la sua riguardo il modulo dell’Inter e il ruolo di trequartista, che in questa partita sarà Stefano Sensi.

SENSI E IL TREQUARTISTA – Stefano Sensi trequartista all’Inter? Giancarlo Marocchi su Sky non è d’accordo con questa definizione: «Io non parlerei di trequartista all’Inter, perché lì sarebbe in mezzo alle scatole per l’ultimo passaggio dei due attaccanti. Poi uno dei due tre centrocampisti a rotazione sale con calma, in questo Sensi. Il trequartista arriva dopo un po’, quando dobbiamo disegnare la formazione io parlerei di tre centrocampisti».

IL BENEVENTO – Marocchi dice la sua riguardo quella che può essere la stagione del Benevento: «Negli occhi dei giocatori c’è l’impresa contro la Sampdoria. Il mercato è stata fatta con la scelta dei giocatori non per fare numero ma per mettere qualità. Ci sono i presupposti per raggiungere l’obiettivo».