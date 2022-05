Marocchi: «Scudetto, vincerà il Milan! Vi dico perché e con quanti punti»

Marocchi, ex giocatore della Juventus, dagli studi di Sky Sport parla della lotta scudetto e secondo lui vincerà il Milan. Inoltre si sbilancia, dicendo anche quanti punti totalizzerà la squadra allenata da Stefano Pioli.

ULTIME DUE – Giancarlo Marocchi parla della lotta scudetto in Serie A con l’Inter impegnata a Cagliari alle 20:45, ma prima il Milan, che secondo lui avrà la partita più difficile: «Lotta scudetto? Sarei meravigliato se dovesse finire stasera visto che è stato un campionato combattuta, ma può benissimo succedere. A occhio potrebbe essere il Milan con la gara più difficile cioè contro l’Atalanta ma non è detto nulla. Il Milan secondo me vincerà lo scudetto e vi dirò di più: lo vincerà totalizzando quattro punti nelle ultime due sfide perché oggi sarà una partita complicata contro la squadra allenata da Gian Piero Gasperini».