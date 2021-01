Marocchi: “Roma-Inter interessante, problemi difensivi per i nerazzurri”

Condividi questo articolo

Giancarlo Marocchi

Giancarlo Marocchi, ospite negli studi di “Sky Sport” nel post partita di Roma-Inter 2-2, ha parlato della sfida di oggi disputata allo stadio Olimpico

INTER CON PROBLEMI – Marocchi sottolinea i difetti di entrambe le squadre: «La partita è stata molto interessante. Si cercava di capire se la Roma avesse dato un segnale, ma è stata la solita Roma che non è riuscita a battere una grande. L’Inter è stata timida all’inizio, poi esuberante nel secondo tempo. Secondo me il problema è la fase difensiva dell’Inter, non puoi sempre attaccare, non puoi concedere sempre. La Roma ha pareggiato e si percepiva sarebbe arrivato, l’Inter non riesce a difendersi senza palla senza correre rischi».