Marocchi: «Rimpianto Inter? Era una certezza. Milan oggi partita chiave»

Marocchi, ex giocatore della Juventus, dagli studi di Sky Sport ha parlato della lotta scudetto con il Milan a detta sua più avvantaggiato rispetto l’Inter.

PARTITA CHIAVE – Giancarlo Marocchi su Sky parla dell’impegno del Milan oggi contro il Verona e non solo: «Non mi fido più di questo campionato, non faccio più pronostici! Ho vissuto con una certezza e questa era l’Inter. Le due tra Milan, Inter e Napoli che non vinceranno lo scudetto avranno un elenco di rimpianti incredibile. Il Milan è nettamente avvantaggiato però Verona significa vedersela con una squadra che storicamente è una bestia nera per i rossoneri. Però questo dato statistico non durerà per sempre. Per il Milan sarà comunque una partita chiave alla luce del fatto che servono 7 punti, non tre vittorie».