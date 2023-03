Marocchi: «Porto-Inter? Ottimista! In gara secca ha già dimostrato»

Marocchi si esprime con ottimismo per Porto-Inter, sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. L’ex giocatore si fa del trend nelle gare secche dei nerazzurri

OTTIMISMO − Giancarlo Marocchi, ospite negli studi di Sky Sport, si è espresso con ottimismo in vista di Porto-Inter: «Non sono per niente preoccupato. A casa nostra, in Supercoppa Italiana ha battuto il Milan, nel girone di Champions League ha fatto benissimo, in gara secca l’Inter fa bene. E inoltre nella gara di andata contro il Porto ha già vinto giocando anche un buon calcio. Quindi io sono ottimista per martedì!».