Marocchi: “Perisic esterno? Sta imparando. Inter meno fisica e il Milan…”

Ivan Perisic Inter

Giancarlo Marocchi parla di Ivan Perisic e del ruolo nuovo in cui lo sta impiegando Antonio Conte, ad ormai meno di un giorno dal derby tra Inter e Milan. Ecco il pensiero del giornalista negli studi di SkySport24

INTER, ESTERNI E FISICITA’ – Di seguito le dichiarazioni di Marocchi: «Il Milan dovesse vincere il derby, può dire ciò che vuole. Perisic? Ora deve fare qualcosa di diverso, è cambiato il suo ruolo. Sta imparando a fare la fase difensiva, a volte ha già fatto bene. Ha anche avuto Chiesa dalla sua parte. Se fossi in Conte non la metterei troppo sul fisico. Ha giocatori forti, soprattutto davanti. Per una volta sfrutterei le capacità tecniche dei calciatori davanti, senza chiedere troppo ai centrocampisti. Stavolta non ne ha 5 da mettere per cambiare la partita. Stavolta meno fisicità, secondo me».