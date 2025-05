Marocchi: «Al perfetto Inzaghi trovo un errore, lo ha fatto a Bologna»

Marocchi si esprime su Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter. L’ex giocatore, nello specifico, ripercorre la partita di Bologna.

UN ERRORE – Giancarlo Marocchi, ospite negli studi di Sky Sport, si esprime in questo modo sulla situazione in casa Inter: «Al perfetto Inzaghi voglio trovare un errore, che ha fatto con il Bologna. Lui fa giocare i titolari e fu un errore enorme perché il Bologna era talmente in forma che ti avrebbe fatto fare fatica. Nelle sue rotazioni perfette, per me, ha sbagliato quella partita. Tant’è che poi perde anche mercoledì la semifinale con il Milan».