Marocchi: «Numeri evidenti, l’Inter può fare filotto! Al Milan resta solo una speranza»

Marocchi vede una lotta Scudetto sempre meno equilibrata dopo la concretezza ritrovata dall’Inter. L’ex centrocampista azzurro, nel corso di “La Casa dello Sport Day” su Sky Sport 24, dà una speranza minima al Milan tricolore

PASSO TRICOLORE – La lotta Scudetto, che per molti è ormai a due anziché a tre, per Giancarlo Marocchi rischia di finire anzitempo: «Visto il passo che ha preso l’Inter, mi aspetto che possa fare quasi filotto. E vincerle tutte. Nel momento in cui la squadra nerazzurra non andava nemmeno a spingere, le altre hanno perso punti. Adesso l’Inter, che stravince numericamente nel Derby di Milano contro il Milan e poi contro la Roma – anche nel gioco -, con i numeri che abbiamo in termini di gol fatti e subiti… Al Milan rimane solo vincere contro la Lazio! E sperare che possa succedere qualcosa all’Inter strada facendo…». Questo il parere di Marocchi, convinto che solo un passo falso nerazzurro possa permettere al Milan di trionfare in questa Serie A (vedi classifica).